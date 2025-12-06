افزایش صد هزار واحدی در شهرکهای صنعتی تا ۵ سال آینده
معاورن وزیر صمت گفت:توسعه شهرکهای صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پیگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با حضور نمایندگان مجلس و مدیران استانی، بر توسعه و بهرهوری شهرکهای صنعتی با مشارکت فعال بخش خصوصی تأکید کرد.
انصاری در این نشست که روز شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ در سالن جلسات اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، با اشاره به تجربه موفق استان البرز در مدیریت شهرکهای صنعتی گفت: بخش قابل توجهی از شهرکهای صنعتی کشور با حمایت دولت ایجاد شده و اکنون بیش از پنجاه هزار واحد صنعتی در آنها فعال است. هدفگذاری ما این است که ظرف پنج سال آینده، تعداد واحدهای صنعتی کشور در شهرکها به حدود صد هزار واحد افزایش یابد.
او افزود: برای ارتقای کارآمدی مدیریت شهرکها، شرکتهای خدماتی متشکل از صنعتگران مستقر در همان شهرکها ایجاد شدهاند تا با انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل خود، اداره شهرکها را برعهده بگیرند و نقش فعال بخش خصوصی در مدیریت و نگهداری زیرساختها پررنگ شود.
انصاری همچنین بر ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به نفع شهرکهای صنعتی تأکید کرد و گفت: پیشنهاد شده سهمی از عوارض مالیاتی به شرکتهای خدماتی و شهرداریهای شهرکهای صنعتی اختصاص یابد تا شفافیت مالیاتی افزایش یافته و انگیزه صنعتگران برای پرداخت مالیات و توسعه کسبوکارها تقویت شود.
او خاطرنشان کرد: با مشارکت نمایندگان مجلس و همکاری دستگاههای اجرایی، این اصلاحیه و اقدامات توسعهای میتواند الگویی موفق برای سایر استانهای کشور باشد.
پیگیری تامین سرمایه در گردش خودروسازان با همکاری بانکها و مجلس ادامه دارد
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، از پیگیری مستمر برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز خودروسازان خبر داد.
فرشاد مقیمی با اشاره به مصوبات جلسات پیشین و تأکید وزیر صمت بر حمایت از صنعت خودرو گفت: پس از ابلاغ سهمیههای سرمایه در گردش، تلاش میشود با همکاری بانکهای عامل و هماهنگی با نمایندگان مجلس، شرایط پرداخت به خودروسازان فراهم شود تا فعالیتهای تولید به صورت روان و مستمر ادامه یابد.
او افزود: این موضوع به عنوان یکی از دغدغههای اصلی فعالان صنعت خودرو در جلسات پیشین مطرح شده و در حال پیگیری است تا موانع و چالشهای مالی برطرف شود.
مقیمی تأکید کرد: حل مسائل صنعت خودرو نیازمند جلسات تخصصی و متمرکز است و هماهنگی بین وزارتخانه، بانکها و مجلس شورای اسلامی در این مسیر ادامه خواهد داشت.
رئیس هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خاطرنشان کرد: با تعامل نزدیک دستگاههای ذیربط، مشکلات مربوط به سرمایه در گردش خودروسازان در اسرع وقت حل و فصل خواهد شد تا تولید و تأمین نیاز بازار با کمترین اختلال انجام گیرد.
تامین ارز و مدیریت تولید اولویت اصلی صنایع عمومی کشور است
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اهمیت مدیریت بهینه منابع ارزی و استمرار تولید در صنایع عمومی کشور، از تلاشهای مسئولان استانی و ملی برای رفع مشکلات این بخش قدردانی کرد.
ابراهیم شیخ گفت: صنایع عمومی استان بخش عمده نیازهای مردم را تأمین میکنند و مدیریت مناسب آنها، نقش کلیدی در رونق کسبوکار و ثبات بازار دارد.
او با اشاره به نزدیک شدن به پایان سال و تقارن آن با ماه مبارک رمضان، افزود: افزایش تقاضا و مصرف، ضرورت تأمین سریع و بهموقع ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی را دوچندان میکند. در همین راستا، تمامی پروندههای ارزی در استان بررسی و پس از ارسال به ستاد وزارتخانه و دفتر تخصصی، اقدامات لازم برای تخصیص و تأمین ارز انجام میشود.
شیخ با تأکید بر اینکه محدودیتهای ارزی نباید منجر به توقف تولید شود، گفت: اولویتبندی کالاها و مدیریت منابع ارزی در شرایط کنونی اهمیت دارد و لازم است تمامی تلاشها به گونهای انجام شود که تولید ادامه یافته و کالاها در گمرک باقی نمانند. همچنین روند انتقال ارز تولیدکنندگان به بازرگانان به صورت سیستمی در حال ساماندهی است تا فرآیندها سریعتر و شفافتر شود.