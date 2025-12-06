به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل شرکت برق استان گفت: طرح اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع نیروی برق در روستا‌های دهنو، شاه‌نجف، دستگرد، شوراب، باغ محمدعلی، بیژگن، سپیدار، چناران و منارجان از توابع بخش امام‌زاده حسن (ع) شهرستان فلارد با پیشرفت ۸۰ درصدی در حال اجرا می‌باشد.

مجید فرهزاد با اشاره به اینکه این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال اجرایی شده افزود:، تبدیل ۱۵۰۰۰ متر شبکه سیمی فرسوده به کابل خودنگهدار، نصب ۷۷ پایه جدید، جابجایی ۸۳ پایه برق رسانی، جابجایی ۴ دستگاه ترانسفورماتور توزیع، نصب ۴ دستگاه تابلو و یک دستگاه ترانسفورماتور جدید از اقدامات اجرایی بهینه سازی شبکه برق این روستا‌ها است.

وی هدف از اجرای این طرح را کاهش تلفات انرژی، افزایش پایداری شبکه، ارتقای ایمنی عمومی، بهبود کیفیت ولتاژ، کاهش خاموشی‌ها و ... عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت برق استان افزود: با اجرای این طرح فرآیند اصلاح و بهینه‌سازی شبکه توزیع برق در تمام ۳۰ روستای بخش امام‌زاده حسن (ع) شهرستان فلارد به طور کامل به پایان خواهد رسید.