پخش زنده
امروز: -
فرماندار شهرستان بام و صفی آباد گفت : در پی زلزله ۴ و سه دهم ریشتری در شهرستان بام و صفی آباد خوشبختانه خسارت جانی نداشت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ فرماندار بام و صفیآباد، با ارائه گزارش اولیه از پیامدهای زمینلرزه اخیر، اعلام کرد که تاکنون هیچگونه خسارت جانی و تلفاتی در حوزه انسانی گزارش نشده است.
به گفته قنبرزاده، براساس بررسیهای میدانی، در روستاهای آققلعه و قوچقر تنها ترکهای سطحی و غیرسازهای در برخی واحدهای مسکونی و مراکز دامداری مشاهده شده و خطر جدی برای ساکنان ایجاد نکرده است.
فرماندار همچنین تأکید کرد: تیمهای تخصصی ارزیاب هلالاحمر بلافاصله پس از وقوع زمینلرزه به منطقه اعزام شدهاند و فرایند ارزیابی خسارات در حال انجام است. در صورت نیاز، اقلام و تجهیزات اسکان اضطراری در اختیار خانوارهای احتمالی آسیبدیده قرار خواهد گرفت.
قنبرزاده افزود: دستگاههای امدادی و مدیریت بحران همچنان در حالت آمادهباش قرار دارند و جمعبندی نهایی پس از تکمیل ارزیابیها اعلام خواهد شد.
براساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشور، زمان وقوع این زمین لرزه ساعت ۲۰ و ۱۶ دقیقه و ۲۷ ثانیه و در عمق هشت کیلومتری زمین رخ داده است.