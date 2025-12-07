پخش زنده
فروش بلیتهای نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت برای دارندگان کارت جشنواره، از ساعت ۱۱ صبح امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فروش بلیتهای این دوره از جشنواره از ساعت ۱۱ امروز یکشنبه ۱۶ آذر تا ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۱۷ آذرماه در سامانههای آیتیکت، ایرانتیک و سینماتیکت انجام میشود و دارندگان کارت میتوانند از طریق این سامانهها نسبت به رزرو بلیت اقدام کنند.
رزرو بلیت در این بازه زمانی صرفاً برای افراد دارنده کارت جشنواره و با استفاده از شماره تلفن همراه ثبتشده در سامانه جشنواره امکانپذیر است و ورود با شمارههای دیگر برای رزرو بلیت مجاز نیست.
هر دارنده کارت جشنواره، از هر بازه زمانی (سانس)، صرفاً امکان رزرو یک بلیت رایگان را دارد.
از ساعت ۱۹ روز دوشنبه ۱۷ آذرماه فرایند خرید بلیت برای عموم علاقهمندان آغاز و تا پایان جشنواره ادامه خواهد داشت. دارندگان کارت جشنواره تنها در صورت وجود ظرفیت خالی میتوانند نسبت به رزرو بلیت فیلمهای مورد نظر اقدام نمایند.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ به دبیری محمد حمیدیمقدم در پردیس ملت و موزه سینما برگزار میشود.