بر اساس اطلاعات سامانه کنترل کیفیت هوا، صبح امروز، شاخص کیفیت هوا در شهرهای صنعتی اصفهان و اهواز در شرایط قرمز و ناسالم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما شاخص کیفیت هوا در چندین شهر صنعتی کشور تا ساعت ۶ صبح امروز در شرایط ناسالم قرار گرفت و دو کلانشهر اصفهان و اهواز با شاخص ۱۵۵ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروهها ثبت شدند.
بر اساس آخرین شاخص ها ، تا ساعت ۶ صبح امروز شهرهای تهران (۱۴۰)، مشهد (۱۳۷)، کرج (۱۳۶)، تبریز (۱۳۱)، ارومیه (۱۲۶)، اراک (۱۲۱) و قم (۱۰۱) در وضعیت نارنجی قرار دارند؛ وضعیتی که نشاندهنده هوای ناسالم برای گروههای حساس است و لزوم پرهیز این گروهها از فعالیتهای طولانیمدت در فضای باز را یادآوری میکند.
توصیه شده شهروندان، هنگام خروج از منزل، توصیههای بهداشتی را جدی بگیرند و از ماسک های فیلتر دار استفاده کنند.