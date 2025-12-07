پخش زنده
دبیر شورای نگهبان در پیامی درگذشت روحانی مجاهد و انقلابی حجتالاسلام و المسلمین عبدالجواد عبداللهی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در پیامی درگذشت روحانی مجاهد و انقلابی حجتالاسلام و المسلمین عبدالجواد عبداللهی از یاران صدیق امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:
انا لله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت عالم وارسته، روحانی مجاهد و انقلابی حجتالاسلام و المسلمین عبدالجواد عبداللهی از یاران صدیق امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) موجب تأثر و تألم گردید.
ایشان از پیشگامان و شخصیتهای برجسته نهضت انقلاب اسلامی در استان اصفهان بود که در کنار تواضع بینظیر و مثالزدنی، سراسر عمر شریف خود را با اخلاص وقف دفاع از ارزشهای اسلامی و خدمت بیوقفه به نظام و مردم شریف نمود.
این فقید سعید که مفتخر به تقدیم فرزند شهید به اسلام بود، دارای سوابق و کارنامهای درخشان و جامع در سنگرهای مهمی از جمله خدمت در قوه قضاییه، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه انقلاب، امامت جمعه سپاهان شهر، دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان، ریاست و عضویت مؤثر در هیأتهای نظارت بر انتخاباتهای ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری استان اصفهان بود.
اینجانب این ضایعه مؤلمه را به محضر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، حوزههای علمیه، مردم شریف و قدرشناس استان اصفهان و بهویژه خانواده محترم و بیت معظم ایشان تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
از درگاه خداوند متعال برای آن روحانی فقید، علو درجات، غفران واسعه الهی و حشر با شهدا و اولیاء الهی، و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.