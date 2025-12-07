خدمت به خانواده‌های شهدا، خدمت به اسلام و انقلاب است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ استاد حوزه و دانشگاه در مراسم تجلیل از مادران و خواهران شهدا با اشاره به جایگاه رفیع مادران شهید در دین اسلام، گفت: مادران شهدا با ایثار و فداکاری خود، درس‌های بزرگی از مقاومت و پایمردی به ملت ایران آموختند.

حجت السلام علی باغستانی با بیان اینکه مادران شهدا نماد صبر و مقاومت هستند، افزود: جامعه امروز مدیون فداکاری‌های این بانوان بزرگوار است که با روحیه مقاومت و ایمان خود، نسلی را پرورش دادند که امروز سد مستحکم در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام و ایران است.