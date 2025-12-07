جهش عملکردی در مسیر ریلی ایران–افغانستان
راهآهن شرق با ثبت رکورد ترانزیت ۴۱۸ هزار و ۹۵۲ تن صادرات و ترانزیت به مقصد افغانستان از برنامه ابلاغی سال ۱۴۰۴ عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
مدیرکل راه آهن شرق گفت: با شتابگرفتن برنامههای توسعهای و تقویت مسیرهای بینالمللی حملونقل، راهآهن شرق در سال جاری موفق به ثبت رشد چشمگیر در ترانزیت و صادرات شد به طوری که فراتر از برنامه ابلاغی ستاد و قابل مقایسه با جهش محسوس نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
حکامی قاسمی افزود: در ادامه اقدامات توسعهای و با رویکرد فعالسازی مسیرهای بینالمللی، ادارهکل راهآهن شرق موفق شد از تاریخ یکم فروردین امسال تا یازدهم آذر در مجموع ۴۱۸ هزار و ۹۵۲ تن صادرات و ترانزیت به مقاصد شمتیغ و سرخس را ثبت کند.
وی گفت: این میزان با ۷ هزار و ۳۲ واگن حمل شده که فراتر از برنامه ابلاغی ستاد (۲۷۴ هزار تن) در همین بازه و حتی برنامه کل سال ۱۴۰۴ (۴۰۲ هزار تن) است و این ناحیه چهار ماه زودتر از پایان سال، برنامه مصوب را محقق کرد.
مدیرکل راه آهن شرق همچنین گفت: بر اساس این آمار، مجموع عملکرد صادرات و ترانزیت در این مدت نسبت به بازه مشابه سال گذشته نیز ۵۰ درصد افزایش یافته است.
حکامی قاسمی افزود: این جهش عملکردی، افزون بر جبران افت بار در برخی مبادی ترانزیتی کشور، جایگاه راهآهن شرق را در بازار حملونقل ریلی و در مسیرهای بینالمللی از جمله ایران–افغانستان را تقویت کرده است.
وی گفت: در حوزه صادرات، کالاهایی همچون سیمان، بالاست، ادوات خطی، فسفات آمونیوم، سنگ گرانیت، تراورس بتنی، کنجاله روغن، کاشی، انواع چسب، پمپ آب، محصولات ورقشده آهنی، کاغذ، پراکسیدها، لبنیات و بنزین حمل شده است و در بخش ترانزیت نیز کانتینر، روغن خوراکی، مواد غذایی، ادوات خطی، بالاست، گازوئیل، ملافه و دانههای میوه از مسیر راهآهن شرق عبور کرده است.
مدیر کل راه آهن شرق با تأکید بر اهمیت تقویت همکاریهای منطقهای گفت: امیدواریم با توسعه زیرساختهای ریلی در افغانستان، در آینده نزدیک شاهد ورود کالا از این مرز به کشور نیز باشیم؛ موضوعی که میتواند به گسترش مبادلات تجاری و رونق بیشتر مسیرهای بینالمللی راهآهن شرق کمک کند.