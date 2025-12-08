پخش زنده
تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز دوشنبه هفدهم آذر ۱۴۰۴، هفدهم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و هشتم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۹ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۶ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۵ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۷ دقیقه است.
اذان صبح فردا سه شنبه هجدهم آذر ساعت ۵ و ۳۸ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۲ دقیقه ثبت شده است.