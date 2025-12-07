دانشگاه لرستان،میزبان ویترین دستاوردهای پژوهش و فناوری استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛پارک علم و فناوری لرستان اعلام کرد: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان لرستان به مناسبت پاسداشت هفته پژوهش و فناوری و با حضور مدیران، پژوهشگران و دانشگاهیان استان، در سالن ورزشی امام علی(ع) دانشگاه لرستان، برپا می‌شود.

این نمایشگاه امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۳ افتتاح خواهد شد و میزبان مجموعه‌ای از ادارات، سازمان‌ها، نهادها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی استان است که آخرین دستاوردها، ابتکارات، پژوهش‌های کاربردی و فناوری‌های نوآورانه خود را در قالب غرفه‌های تخصصی به نمایش می‌گذارند.

معرفی توانمندی‌های پژوهشی استان، ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و دستگاه‌های اجرایی، ترویج فرهنگ پژوهش و تقویت پیوند علم و صنعت از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

همچمین این رویداد، بخشی از برنامه‌های پاسداشت هفته پژوهش و فناوری استان لرستان است و فرصتی فراهم می‌کند تا ظرفیت‌ها، نوآوری‌ها و ایده‌های خلاقانه دانشگاهیان و فعالان حوزه فناوری برای عموم بازدیدکنندگان معرفی شود.

دانشگاه لرستان در کنار سایر دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان، با ارائه طرح‌ها و دستاوردهای پژوهشی خود در این نمایشگاه مشارکت خواهد داشت.