دانشآموزان دوره ابتدایی در شهرهای اراک و ساوه امروز برخلاف دوره متوسطه در کلاس درس مجازی شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره کل محیط زیست استان (دبیرخانه) جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد که با توجه به اعلام شرایط پایدار جوی از طرف اداره کل هواشناسی و تایید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخصها، بدینوسیله تصمیمات کارگروه برای روز یکشنبه شانزدهم آذرماه به شرح ذیل اعلام میگردد.
متن اطلاعیه کارگروه اضطرار بدین شرح است:
تعطیلی کلیه مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک
کلیه کلاسهای دورههای آموزشی ابتدایی، بصورت مجازی و در بستر شاد در شهرهای اراک، ساوه و روستاهای، رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجی آباد، گاوخانه، جمال آباد، مرزیجران، خانه میران و نظم آباد برگزار میگردد.
موافقت با دور کاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر دوسال و کارمندان دارای بیماری زمینهای
پایش وبرخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر درشهرکهای صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست
نظارت وجلوگیری از فعالیت کارگاههای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا میگردد توسط شهرداریهای اراک وساوه و سایر شهرها
تشدیدبرخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، و اعمال قانون لازم در این خصوص
درخواست از عموم شهروندان به ویژه گروههای حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات بهمنظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا توصیه میشود.
تداوم استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کم سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم وکنترل آلودگی در کورههای آجر پزی و عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند
توصیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز
لازم به ذکر است کارگروه با وقوع شرایط اضطرار روزانه ساعت ۱۹ تشکیل جلسه داده و تصمیمات کارگروه بر اساس تحلیل دادهها و نظریه کارشناسی کلیه اعضای اتخاذ میگردد.
همچنین یکی از ملاکهای تصمیم گیری میانگین شاخص ایستگاههای بالاتر بوده و بدیهی است اطلاعات یک ایستگاه مبنای تصمیم گیری برای کل شهر نمیباشد.
خاطر نشان میسازد تصمیمات کارگروه بر اساس قانون و بصورت شفاف خدمت مردم عزیز اعلام میگردد و پاسخگویی به مطالبات به حق از اهم وظایف و تکالیف میباشد.
دبیرخانه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی (اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی)