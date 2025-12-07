کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز دریا نسبتاً آرام و شرایط برای تردد‌های دریایی مساعد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: تا ظهر امروز رشد ابر و وقوع رگبار پراکنده باران در محدوده تنگه هرمز دور از انتظار نیست.

او افزود: آسمان صاف تا کمی ابری گاه با وزش باد پیش بینی می‌شود و در محدوده تنگه هرمز رشد ابر و وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست.

سی سی پور خاطرنشان کرد: از بعدازظهر دوشنبه از سمت غرب، افزایش و گذر ابر در آسمان استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: از لحاظ دمایی در سه روزآینده، افزایش نسبی دمای بیشینه و کاهش دمای کمینه در استان مورد انتظار است.