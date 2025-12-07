اختصاص ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به شهرستان مارگون
فرماندار مارگون از اختصاص سیصد و پنجاه میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد اشتغال و رونق تولید در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان مارگون در نشست شورای اشتغال این شهرستان گفت: در راستای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و همچنین رفع موانع اشتغال و توانمندسازی خانوادهها در قالب تسهیلات جزء ۱-۷ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال به شهرستان مارگون اختصاص یافته که در کارگروه اشتغال شهرستان مصوب شد با رعایت عدالت در توزیع منابع بین خانوادههای نیازمندی که قصد ایجاد اشتغال پایدار دارند توزیع شود. باغبان مطلق افزود: بحث انحرافات در توزیع منابع و تسهیلات از موانعی است که مانع از اشتغال پایدار میشود، بنابراین همه دستگاهها باید انحراف تسهیلات از مسیر اصلی را با حساسیت رصد کنند تا اعتبار پرداختی به متقاضیان منجر به ایجاد اشتغال شود. وی تأکید کرد: دستگاههای متولی پرداخت تسهیلات باید از همان ابتدای معرفی افراد و عقد قراردادها نظارت کافی را داشته و بازرسان این دستگاهها باید در سه مرحله اولیه، حین اجرا و مرحلهای پایانی بهطور دقیق نظارت لازم را داشته باشند. نقطه مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست گفت: سیاست دولت در حوزه اعتبارات اشتغالزایی توزیع متوازن و مبتنی بر عدالت است تا علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار شاهد رشد و رونق تولید در استان باشیم. ابراهیم مهرجو افزود طبق برنامهریزی انجامشده، برای هر شهرستان دستورالعمل وبرشی تهیهکردهایم که دستگاهها متولی مکلف به جذب اعتبارات هستند و درصورتیکه که دستگاهی قادر به جذب اعتبارات نباشد بر اساس مصوبه شورای اشتغال این اعتبارات به دستگاه دیگر انتقال خواهد یافت. وی همچنین گفت: طبق مصوبه دیگر شورای اشتغال در جهت حمایت از قشر تحصیلکرده و نخبه، ۵ درصد از اعتبارات به تحصیلکردگان حوزه کشاورزی عضو سازمان نظاممهندسی کشاورزی در جهت ایجاد اشتغال اختصاصیافته است. مهرجو با اشاره به تعهدات اشتغال اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی افزود: تعهد اشتغال ما در سال گذشته ۷۶۵۴ نفر بود که ۱۰۰ درصد محقق شده و تعهد اشتغال ما در سال جاری نزدیک به ۷۰۰۰ نفر است که درحالحاضر ۵۴ درصد تحقق یافته است.