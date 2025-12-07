تأکید بر رفع موانع سرمایهگذاری گردشگری در غرب مازندران
در نشست مشترک معاون وزارت میراث فرهنگی با مسولان سه شهرستان غرب مازندران بر رفع موانع سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای گردشگری در منطقه تاکید شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، در نشست مشترک انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با مسئولان اداری و فرمانداران سه شهرستان نوشهر، چالوس و کلاردشت و جمعی از سرمایهگذاران بخش خصوصی، بر لزوم تسهیل سرمایهگذاری، رفع موانع اداری و تقویت هماهنگی بیندستگاهی برای توسعه زیرساختهای گردشگری تأکید شد.
در این نشست وضعیت طرحهای گردشگری، چالشهای پیشِ رو و نیازهای زیرساختی منطقه بررسی شد و مسئولان اداری و فرمانداران شهرستانها گزارشی از روند اجرای طرحهای گردشگری، مشکلات مربوط به صدور مجوزها، محدودیتهای اجرایی و ضرورت همکاری بین دستگاهی ارائه کردند.
نمایندگان بخش خصوصی نیز با اشاره به ظرفیت بالای گردشگری طبیعی، ساحلی و کوهستانی منطقه، خواستار تسهیل فرآیندهای اداری، ایجاد بسترهای حمایتی و رفع موانع موجود برای اجرای پروژههایی همچون هتلسازی، مراکز اقامتی و طرحهای گردشگری دریامحور شدند.
محسنیبندپی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری میتواند بهعنوان پیشران اقتصادی منطقه عمل کند، گفت: رفع گلوگاههای اداری و تسهیل سرمایهگذاری، مسیر اجرای پروژههای حیاتی در غرب مازندران را هموار میکند و این امر در افزایش اشتغال، رونق اقتصادی و بهبود ارائه خدمات گردشگری نقش کلیدی دارد.
در پایان مقرر شد کارگروهی مشترک میان دستگاههای اجرایی شهرستانی و نمایندگان سرمایهگذاران برای رصد مستمر مشکلات و پیگیری روند اجرایی طرحها تشکیل شود.