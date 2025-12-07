پخش زنده
امروز: -
از ابتدای امسال۲۸۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در خراسان جنوبی کشف و ضبط شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳، ۱۴ برابر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مجری رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به کشف ۴۰ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در استان با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای امنیتی گفت: در این مراکز، ۲۸۴ دستگاه ماینر غیرمجاز ضبط شدهاند که نسبت به سال ۱۴۰۳، افزایش قابل توجهی داشته است؛ چرا که در سال گذشته تنها ۱۹ دستگاه کشف شده بود.
حمیدرضا هاشم نژاد افزود: هر دستگاه ماینر حدود ۱۰ تا ۱۲ خانوار برق مصرف میکند. بهعنوان مثال، یک مرکز غیرمجاز با ۱۰ ماینر میتواند معادل مصرف ۱۲۰ خانوار برق مصرف کند.
وی با بیان اینکه در کشور، تاکنون حدود ۲۷۰ هزار ماینر غیرمجاز کشف شده که مصرف برق آنها معادل حدود هزار مگاوات است گفت: این میزان مصرف برق، معادل احداث یک نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی است و تأثیر بسزایی بر ناترازی شبکه برق دارد، به طوری که حدود ۲۰ درصد ناترازی شبکه ناشی از مصرف غیرمجاز ماینرهاست.
مجری رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: شهروندان در صورت مشاهده یا مشکوک شدن به مراکز غیرمجاز میتوانند اطلاعات را با ذکر نام استان، شهرستان و آدرس دقیق محل به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک نمایند و با اطمینان خاطر از محرمانگی موضوع، در کوتاهترین زمان ممکن به ازای کشف هر دستگاه ماینر غیرمجاز از ۱.۵ میلیون تومان تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.
هاشمنژاد گفت: فعالیت ماینرهای غیرمجاز به ویژه توسط مستاجران در املاک استیجاری، عواقب و جرائم سنگینی برای صاحب اشنراک برق به همراه دارد که لازم است با هوشیاری مالکان و همچنین با همکاری مردم و نهادهای امنیتی، مقابله با این پدیده غیرمجاز ادامه یافته و اطلاعرسانی سریع از فعالیت استخراج غیرمجاز رمز ارز میتواند نقش مهمی در کاهش مخاطرات و آسیبها به تجهیزات مردم، جلوگیری از بروز حریق و حفظ شبکه برق داشته باشد.