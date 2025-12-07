پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: تسهیلات قرضالحسنه تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ به فعالان حوزه گردشگری و صنایعدستی پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علیرضا جیلان گفت: با ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از سوی معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی از محل منابع قرضالحسنه این تبصره آغاز شد.
وی افزود: این تسهیلات با هدف حمایت از ایجاد و توسعه زیرساختهای گردشگری، واحدهای تولیدی صنایعدستی و ایجاد اشتغال پایدار در تأسیسات گردشگری و صنایعدستی ارائه میشود.
وی گفت: متقاضیان بهرهمندی از این تسهیلات میتوانند با در نظر گرفتن اولویتها و محدودیتهای اعلام شده در دستورالعمل، بهمنظور ارائه درخواست و کسب اطلاعات بیشتر به معاونتهای گردشگری و سرمایهگذاری و معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی مراجعه کنند.
وی یادآور شد: متقاضیان برای نامنویسی به ادارات و یا نمایندگیهای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در شهرستانها مراجعه کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: اولویتهای پرداخت تسهیلات به زنان سرپرست خانواده فعال در حوزه گردشگری و صنایعدستی، پروژههای مستقر در نواحی روستایی و عشایری (با اولویت مناطق محروم)، متقاضیان دارای مجوز از رستههای مختلف صنایعدستی و گردشگری، پروژههای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد، صنایعدستی بومی و منطقهای، شبکههای تولیدی، بازرگانی و صنایعدستی، بومگردیهای مجهز به کارگاههای صنایعدستی و تولید زنده است.
وی گفت: همچنین محدودیتهای پرداخت شامل پرداخت بیمه تأمیناجتماعی شاغلان در تأسیسات گردشگری و یا کارگاههای صنایعدستی، عدم پذیرش بیمه روستایی و عشایری، لزوم رعایت سرانه تعهد اشتغال (هر دو میلیارد ریال الزام ایجاد یک نفر اشتغال)، محدودیتهای شبکه بانکی مانند (بدهیهای معوق، کارمند بودن، میانگین حساب) است.
جیلان سقف پرداخت تسهیلات در طرحهای کارفرمایی را ۵۰ میلیارد ریال اعلام و تأکید کرد: پرداخت تسهیلات برای ایجاد، توسعه و تکمیل امکانپذیر بوده و ارائه طرح مرتبط با درخواست متقاضی الزامی است.
وی افزود: شرایط پرداخت تسهیلات شامل نرخ سود چهار درصد و مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه است.
جیلان این تسهیلات را گامی مهم در حمایت از فعالان صنایعدستی و گردشگری اعلام کرد و گفت: پرداخت تسهیلات یاد شده زمینهای برای توسعه زیرساختها و ایجاد اشتغال پایدار فراهم میکند.