شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:با توجه به کمبود شدید آب در پشت سدهای تامین کننده آب تبریز این شرکت در ساعات ظهر روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۴/۹/۱۶ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب کوی استانداری، جماران، کرم زاده، ولیعصر ۲، دهخدا، سپهر صادرات و فرشته میباشد بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.