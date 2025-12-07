ادامه بررسی اصلاحیه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست رئیس مجلس آغاز شد.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (٤٤) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی