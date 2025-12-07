به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،صادق میرزایی رئیس شعبه جمعیت هلال احمر خرامه گفت: در راستای اجرای طرح حمایت ماندگار، با همکاری شهرداری معزآباد جابری و هیئت امنای مسجد امام حسین، تعداد ۱۴۴نفر از اعضای داوطلب و مردم معزآباد جابری این شهرستان با توجه به کمبود ذخایرخون و فرآورده‌های خونی در کلیه گروه‌ها، ۹۴واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.

شهرستان خرامه در شمال شرق فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.