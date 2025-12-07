به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ مجتبی نوریانگفت:یک سارق حرفه‌ای محتویات و قطعات خودرو که هنگام رویارویی با مأموران کلانتری ۱۲ این شهر با قمه به آنان حمله‌ور شده بود با شلیک قانونی پلیس زمین‌گیر شد.

فرمانده انتظامی دورود افزود:متهم با مشاهده مأموران، با استفاده از یکدستگاه موتورسیکلت قصد فرار داشت که تحت محاصره نیرو‌های گشت پلیس قرار گرفت.

وی فرمانده بیان کرد:سارق پس از توقف، با یک قبضه قمه به سمت مأموران حمله‌ور شد که با توجه به تهدید جانی ایجادشده، پلیس بر اساس قانون به‌کارگیری سلاح و پس از صدور هشدار‌های لازم، با شلیک کنترل‌شده وی را زمین‌گیر و دستگیر کرد.



سرهنگ نوریان افزود:در بررسی‌های اولیه مشخص شد که فرد دستگیر شده از سارقان حرفه‌ای بوده و موتورسیکلت مورد استفاده هم دارای سابقه سرقت بوده است.



فرمانده انتظامی شهرستان دورود با هشدار جدی به سارقان و افراد سودجو گفت: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که موجب برهم‌زدن امنیت و آرامش شهروندان شود، برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد کرد.