استاندار خراسان رضوی گفت: در کارگروه‌های مشورتی تشکیل شده در مشهد، طرح‌ها و ایده‌های مطرح شده را به عنوان پایلوت اجرا می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری شنبه شب در نشست شنبه‌های گفت‌و‌گو که با موضوع «تاب آوری» در ستاد انسجام ملی خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با تاکید بر اینکه گفتمان راه حل رفع مسائل موجود است، افزود: اگرچه هنوز موانع جدی بر سر راه گفت‌و‌گو داریم، اما شرایط نسبت به گذشته بهتر شده و فضا برای گفت‌و‌گو و شنیدن مهیا است و از این فرصت باید استفاده کرد.

او تاکید کرد: تلاش من بر این است که به هر میزان که می‌توانیم این سطح گفت‌و‌گو‌ها را در مجامع مختلف گسترش دهیم، یعنی هرجایی که امکان نشستن و گفت‌و‌گو کردن است، برویم حرف بزنیم، بشنویم و عمل کنیم.

لزوم پیوند ستاد انسجام ملی و کارگروه‌های مشورتی

به گفته وی، ستاد انسجام ملی خراسان رضوی باید با کارگروه‌های مشورتی، لینک و پیوند خیلی خوبی ایجاد کند و از ظرفیت ۸۰۰ سمن فعال استان و ظرفیت محلات در این خصوص بهره بگیرند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در بحث‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و ... اینگونه نیست که تهران خیلی از ما بهتر تصمیم بگیرد و ابلاغ کند و ما باید خودمان در این حوزه فکر کنیم و تصمیم بگیریم و با ارائه طرح‌ها و ایده ها، به وزارت و ریاست جمهوری الگو پیشنهاد دهیم.

مظفری عنوان کرد: علت راه اندازی اتاق استاندار در دانشگاه فردوسی مشهد، این بود که ما معتقدیم به دانشگاه برای حل مشکلات استان و جامعه و کشور نیاز داریم و دانشگاه می‌تواند به رفع مشکلات موجود کمک کند.

در این جلسه «علی یوسفی» استاد جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد طرح «گفت و گوی ایران، کوششی مردم نهاد برای تقویت انسجام و تاب آوری ملی» با مجری گری ستاد انسجام ملی خراسان رضوی را ارائه داد.

همچنین در این جلسه، طرح‌های «ارتقای امنیت مردم مدار با تاکید بر نقش دانشگاه و نخبگان» و طرح جامع «بازگشت به آرامش»، برنامه راهبردی و عملیاتی در ارتقای سلامت روان شهروندان مشهد پیش و پس از بحران، ارائه شد.

طرح همایش ملی «فردوسی و ایران، بازخوانی هویت جمعی در عصر معاصر» با رویکرد تحلیلی - اجتماعی، میان رشته‌ای و مبتنی بر جامعه شناسی فرهنگ، هویت و انسجام اجتماعی، طرح «توان افزایی عاملیت زنان در بحران جنگ با تاکید بر ارتقای تاب آوری اجتماعی و انسجام ملی» و طرح «برگزاری رویداد ملی «همای ایران» از دیگر طرح‌هایی بود که در این نشست در حوزه تاب آوری طرح شد.