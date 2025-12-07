قالیباف: نظام سلطه از دانشجوی ایرانی کینه تاریخی در دل دارد
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دانشجویان ایرانی در تاریخ رهبران اجتماعی مبارزه با مستبدان بودهاند گفت: نظام سلطه از دانشجوی ایرانی کینه تاریخی در دل دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: در ابتدا فرا رسیدن شانزدهم آذر ماه و روز دانشجو را به تمام دانشجویان عزیز تبریک و تهنیت میگویم. دانشجویان در تاریخ معاصر ایران، رهبران اجتماعی مبارزه با سلطه گران و مستبدان بودهاند و در این زمینه نه تنها مقلد دیگران نبودند که خود راه را به دیگر آحاد جامعه نیز نشان میدادند. نظام سلطه و در رأس آن آمریکا از دانشجوی ایرانی کینه و عداوتی تاریخی در دل دارد زیرا دانشجوی ایرانی یک تنه در مقابل تاراج آنها ایستاد، سینه سپر کرد و به شهادت رسید تا ملت ایران به این آگاهی تاریخی دست یابد که دموکراسی و توسعه از لوله تفنگ نظام سلطه خارج نخواهد شد و پیشرفت و امنیت پایدار جز با اتکا به نیروی خودبنیاد ملت ایران حاصل نخواهد شد. یاد و خاطرهی سه شهید عزیز حادثه شانزدهم آذر و سایر شهدای دانشجو به ویژه شهدای دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه را گرامی میدارم.
وی ادامه داد: در ادامه بابت برگزاری موفقیتآمیز رزمایش بزرگ اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نام مبارک شهید محمد ناظری در خلیج همیشگی فارس، جزایر نازعات و تنگه هرمز به دریادلان نیروی دریایی سپاه خداقوت میگویم؛ موشکهای به کار گرفته شده در این رزمایش با دقت به اهداف تعیین شده اصابت کردند. آزمایش موفقیت آمیز پرتاب موشکهای دقیق و موثر با برد بیش از طول خلیج فارس که حاصل تلاش نخبگان ایرانیست نیز برای ملت ایران بسیار مسرت بخش بود.
وی گفت: همچنین ادعاهای بیپایه و اساسی را که مجدداً در بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی مطرح شده است به شدت و با قاطعیت محکوم میکنیم. این ادعاهای بی اساس و مضحک که عموماً با تحریک کشورهای دیگر بیان میشود، با اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها و حسن همجواری در تعارض است. توصیه ما به همسایگان این است که اراده ملت ایران برای دفاع از تمامیت ارضی خود و جزایر ایرانی خلیج فارس را که پاره تن ایران هستند آزمایش نکنند. ما همواره به دنبال ایجاد ثبات و گسترش صلح و احترام به اصول حسن همجواری هستیم و از همسایگان نیز همین انتظار میرود. از دولت محترم هم انتظار میرود در لایحه بودجه سال آینده توجه ویژهای به تأمین اعتبار و فراهم سازی مقدمات اجرای مادهی ۶۱ قانون برنامهی هفتم پیشرفت کشور برای توسعه جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی داشته باشد.
رئیس مجلس گفت: در پایان با توجه به مشخص شدن قرعه تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال و با توجه به اهتمام ویژه ریاست محترم جمهور در این خصوص ضروریست تمام امکانات برای آماده سازی همه جانبه و حرفهای تیم ملی به ویژه برگزاری بازیهای دوستانه با تیمهای با کیفیت بر اساس خواست و صلاحدید کادر فنی تدارک دیده شود؛ با آرزوی موفقیت برای تیم ملی در مسابقات پیش رو.