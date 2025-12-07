به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان بسیج رسانه‌ای استان گفت: نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر امسال در قالب اینفوگرافی، موشن‌گرافی، کلیپ، گزارش ویدیویی، پادکست، مصاحبه، گزارش خبری، یادداشت و سرمقاله، تیتر، عکس، تولیدات هوش مصنوعی برگزار می‌شود.

کریمی گفت: ایران جان، چهارمحال و بختیاری، روایت پیشرفت استان، صرفه‌جویی انرژی، خشکسالی و مساله آب استان، محیط زیست و منابع طبیعی، آسیب‌های اجتماعی و فضای مجازی از محور‌های نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر است.

وی یادآور شد: بخش ویژه نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر نیز به پیروزی بزرگ و دستاورد‌های ایران در جنگ ۱۲ روزه اختصاص داده شده است.

کریمی گفت: آخرین مهلت ارسال آثار شرکت کنندگان نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر ۲۲ دی ۱۴۰۴ تعیین شده است.

سال گذشته ۳۷۰ اثر به هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر ارسال شد که از این تعداد ۳۳ اثر بعنوان برگزیده معرفی و تجلیل شدند.