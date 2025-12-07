پخش زنده
نخستین پلاک هوشمند ارائه دهنده خدمات دولت الکترونیک در روستای نور آباد قرمزی بخش وردشت سمیرم به نام شهید ابراهیم قرمزی در این روستا نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ معاون مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان گفت: سمیرم دومین شهرستان استان اصفهان است که پلاک کد پستی هوشمند در روستاهای این شهرستان نصب میشود.
سید جلال فاطمی افزود: با نصب پلاکهای هوشمند در بخش وردشت بیش از ۴۰ روستای این بخش از خدمات دولت الکترونیک برخوردار میشوند.
وی گفت: با نصب پلاک کد پستی هوشمند اطلاعات مورد نیاز دستگاههای خدمات رسان و دیگر ادارات در کیو آی آر این پلاکها قرار میگیرد و ارائه خدمات برای روستاییان آسانتر میشود.
معاون مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان افزود: همچنین روستاها میتوانند محصولات خود را از طریق کد پستی هوشمند به تمامی نقاط کشور و حتی خارج از کشور معرفی کنند.
سمیرم با شش شهر، چهار بخش و ۱۲۰ روستا و ابادی در فاصله ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.