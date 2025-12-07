نخستین پلاک هوشمند ارائه دهنده خدمات دولت الکترونیک در روستای نور آباد قرمزی بخش وردشت سمیرم به نام شهید ابراهیم قرمزی در این روستا نصب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ معاون مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان گفت: سمیرم دومین شهرستان استان اصفهان است که پلاک کد پستی هوشمند در روستا‌های این شهرستان نصب می‌شود.

سید جلال فاطمی افزود: با نصب پلاک‌های هوشمند در بخش وردشت بیش از ۴۰ روستای این بخش از خدمات دولت الکترونیک برخوردار می‌شوند.

وی گفت: با نصب پلاک کد پستی هوشمند اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های خدمات رسان و دیگر ادارات در کیو آی آر این پلاک‌ها قرار می‌گیرد و ارائه خدمات برای روستاییان آسان‌تر می‌شود.

معاون مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان افزود: همچنین روستا‌ها می‌توانند محصولات خود را از طریق کد پستی هوشمند به تمامی نقاط کشور و حتی خارج از کشور معرفی کنند.

سمیرم با شش شهر، چهار بخش و ۱۲۰ روستا و ابادی در فاصله ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.