پخش زنده
امروز: -
آبادانی ها و خرمشهری های متقاضی از امروز برای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵ ثبت نام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ثبتنام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از امروز آغاز میشود.
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: داوطلبان میتوانند از امروز تا یکشنبه ۲۳ آذر از طریق درگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org ثبت نام کنند.
دفترچۀ راهنمای ثبتنام این آزمون نیز از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش در دسترس خواهد بود. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.