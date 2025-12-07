روز دانشجو، روز ارج نهادن به اندیشه‌های نو و روحیه‌ی پرسشگری

روز دانشجو، روز ارج نهادن به اندیشه‌های نو و روحیه‌ی پرسشگری

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، استاندار یزد در پیامی ۱۶ آذر ماه روز دانشجو را گرامی داشت.

متن کامل پیام بابایی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشجویان عزیز استان یزد.

روز دانشجو، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه روز ارج نهادن به اندیشه‌های نو، روحیه‌ی پرسشگری و اراده‌های استواری است که آینده‌سازان حقیقی این سرزمین هستند. بی‌تردید، مسیر پیشرفت و تعالی یزد عزیز، بدون حضور فعال، نقادانه و علمی شما در عرصه‌های مختلف هموار نخواهد شد.

یزد امروز در گذرگاه تحول، بیش از هر زمان دیگری به نگاه خلاقانه و راهکار‌های دانش‌بنیان شما نیازمند است. از مدیریت منابع آب و توسعه انرژی‌های پاک و خورشیدی گرفته تا ارتقای صنعت، گردشگری و صیانت از محیط زیست و میراث گران‌بهای تاریخی، همگی عرصه‌هایی هستند که چشم‌انتظار ورود علمی و جسورانه شماست.

استانداری یزد بر این باور است که دانشگاه، اتاق فکر دولت است و دست یاری شما نخبگان دانشگاهی را برای حل مسائل استان به گرمی می‌فشارد. ما مشتاق شنیدن ایده‌ها و نقد‌های سازنده شما هستیم.

اینجانب فرارسیدن ۱۶ آذر، روز دانشجو را به جامعه بزرگ دانشگاهی استان، اساتید ارجمند و دانشجویان گرامی تبریک عرض نموده و امیدوارم با همت بلند شما، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعداد‌ها و رفع موانع توسعه در دیار دارالعباده و دارالعلم باشیم.

قلم‌هایتان توانا و گام‌هایتان در مسیر خدمت به مردم استوار باد.

محمدرضا بابایی

استاندار یزد

۱۶ آذر ۱۴۰۴