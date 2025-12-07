پخش زنده
امروز: -
استاندار یزد در پیامی ۱۶ آذر ماه روز دانشجو را گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، استاندار یزد در پیامی ۱۶ آذر ماه روز دانشجو را گرامی داشت.
متن کامل پیام بابایی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دانشجویان عزیز استان یزد.
روز دانشجو، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه روز ارج نهادن به اندیشههای نو، روحیهی پرسشگری و ارادههای استواری است که آیندهسازان حقیقی این سرزمین هستند. بیتردید، مسیر پیشرفت و تعالی یزد عزیز، بدون حضور فعال، نقادانه و علمی شما در عرصههای مختلف هموار نخواهد شد.
یزد امروز در گذرگاه تحول، بیش از هر زمان دیگری به نگاه خلاقانه و راهکارهای دانشبنیان شما نیازمند است. از مدیریت منابع آب و توسعه انرژیهای پاک و خورشیدی گرفته تا ارتقای صنعت، گردشگری و صیانت از محیط زیست و میراث گرانبهای تاریخی، همگی عرصههایی هستند که چشمانتظار ورود علمی و جسورانه شماست.
استانداری یزد بر این باور است که دانشگاه، اتاق فکر دولت است و دست یاری شما نخبگان دانشگاهی را برای حل مسائل استان به گرمی میفشارد. ما مشتاق شنیدن ایدهها و نقدهای سازنده شما هستیم.
اینجانب فرارسیدن ۱۶ آذر، روز دانشجو را به جامعه بزرگ دانشگاهی استان، اساتید ارجمند و دانشجویان گرامی تبریک عرض نموده و امیدوارم با همت بلند شما، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعدادها و رفع موانع توسعه در دیار دارالعباده و دارالعلم باشیم.
قلمهایتان توانا و گامهایتان در مسیر خدمت به مردم استوار باد.
محمدرضا بابایی
استاندار یزد
۱۶ آذر ۱۴۰۴