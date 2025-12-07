به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در این برنامه، مسئولان و استادان با اشاره به رخداد‌های ۱۶ آذر ۱۳۳۲، از این روز به عنوان نمادی از آگاهی، مسئولیت‌پذیری و نقش تاریخی دانشجویان در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران یاد کردند.

همچنین در ادامه برنامه، جمعی از دانشجویان به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود در حوزه‌های آموزشی، مهارتی و اجتماعی پرداختند.

روز دانشجو هر سال فرصتی است تا تلاش و نقش‌آفرینی جوانان آگاه و آینده‌ساز کشور مورد توجه قرار گیرد و اهمیت استمرار مسیر استقلال‌طلبی و مطالبه‌گری در فضای دانشگاهی یادآوری شود.