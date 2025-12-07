انفجار مهمات و فروریختن سقف یک خانه در استان‌های ننگرهار و هلمند افغانستان، ۶ کشته برجای گذاشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سید طیب حماد سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار اعلام کرد: بر اثر انفجار مهمات در شهرستان " کامه " استان ننگرهار سه کارگر جان خود را از دست دادند.

وی افزود: این حادثه روز گذشته زمانی به وقوع پیوست که کارگران مشغول کوبیدن و جدا کردن آهن قراضه بودند و سه نفر از آنها بر اثر انفجار در میان آهن آلات، کشته شدند.

افغانستان در میان چهار کشور جهان قرار دارد که بیشترین آلودگی ناشی از مین و مهمات را دارد و ماهانه به طور متوسط ۵۵ نفر بر اثر انفجار‌های مین و مهمات در افغانستان کشته یا زخمی می‌شوند.

همچنین بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در شهرستان " موسی قلعه " استان هلمند، سه نفر از جمله دو مرد و یک زن جان خود را از دست دادند، سقف این خانه به علت ریزش باران آسیب پذیر شده بود و سرانجام فرو ریخت.