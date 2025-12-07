۴۰ پایگاه و گروه راهداری در قالب ۲۰۶ ماشین آلات در محور‌های کوهستانی و برفگیر مازندران مستقر و تجهیز شده‌اند



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: مازندران تنها استانی است که از طریق سه محور شریانی به پایتخت کشور متصل بوده و همچنین به دلیل شرایط جغرافیایی و جاذبه‌های فراوان گردشگری همواره پذیرای مسافران بی شماری است که به این استان رفت و آمد کرده و از مواهب طبیعی آن استفاده می‌کنند.

اسماعیل فولادی افزود: گشت‌های راهداری علاوه بر بررسی وضعیت ایمنی جاده‌ها، بازدید از مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و نظارت بر امور فنی و ایمنی قیمت بلیت و در ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر را نیز در دستور کار خود دارند.

او با بیان اینکه استفاده از ظرفیت گشت‌های راهداری در حوزه حمل و نقل مورد تاکید وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است، ادامه داد: این گشت‌ها در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین راهی و حمل و نقل عمومی مسافر، مراتب را گزارش می‌دهند.

معاون راهداری استان گفت: ۴۰ پایگاه و گروه راهداری در قالب ۲۰۶ ماشین آلات راهداری و ۳۰۶ راهدار و ۴۰ راهدارخانه در محور‌های مواصلاتی استان تجهیز شده و آماده سرویس دهی به مسافران و در راه ماندگان می‌باشند.

اسماعیل فولادی افزود: همکاری و هماهنگی بین ادارات کل استان‌های همجوار در ایجاد گشت‌های جاده‌ای، استفاده مناسب و بهره داری بهتر از سامانه‌های هوشمند جاده‌ای و بانک‌های اطلاعاتی تردد جاده‌ای منجر به نتایج خوب و موثرتری خواهد شد.

فولادی به مشکلات راهداران در سطح محور‌ها اشاره کرد و گفت: اعتبارات، تجهیزات و نیروی انسانی سه رکن مهم کار راهداری است که کمبود هر یک از این سه رکن اصلی، فعالیت راهداری را ضعیف می‌کند.