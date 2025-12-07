

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور، از تکمیل دور تازه واکسیناسیون پیشگیرانه دام‌ها در برابر بیماری تب برفکی در تمامی روستا‌های این شهرستان خبر داد و گفت: با هدف حفظ سلامت دام‌ها و جلوگیری از شیوع بیماری تب برفکی، واحد امور دام این مدیریت با همکاری اداره دامپزشکی، اقدام به واکسیناسیون گسترده در سطح روستا‌ها نمود.



صادقی با اشاره به اجرای این برنامه در طی دو ماه گذشته افزود: این اقدام پیشگیرانه برای کنترل و مبارزه با بیماری در دامداری‌های شهرستان انجام شده است.



او ادامه داد: در این مرحله حدود ۲۰ هزار رأس دام سنگین و ۶۵ هزار رأس دام سبک در مقابل بیماری تب برفکی واکسینه شدند.