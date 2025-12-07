به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رقابت‌های هفته دوم مسابقات لیگ برتر والیبال زنان عصر شنبه ۱۵ آذر با برگزاری شش مسابقه در شهر‌های مختلف کشور پیگیری شد که در یکی از این دیدار‌ها تیم ماجان مازندران در دومین بازی خانگی خود درسالن ورزشی پیامبر اعظم آمل با نتیجه ۳ برصفر میهمان خود تیم صنعت مس رفسنجان را با شکست بدرقه کرد.

در این دیدار که هدیه صابری و معصومه شعبانی به عنوان داوران اول و دوم، مسابقه حضور داشتند و نظارت فنی وداوری مسابقه نیز برعهده فائزه جعفری و مرضیه ابراهیم زاده بود، تیم ماجان مازندران موفق شد با نتیجه ۳ برصفر و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲ میهمان خود تیم صنعت مس را شکست داد و ۳ امتیاز ارزشمند خانگی را به حساب اندوخته‌های خود اضافه کرد.

لی دو هی سرمربی تیم ماجان مازندران در ابتدای این مسابقه، تیمش را با ترکیب هستی واحدی، معصومه قدمی، یلدا جعفری، آیدا ولی نژاد، لعیا افزونی، یسنا آهنکوب و نگار عباسی (لیبرو) روانه میدان کرد و دست نخست را با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ خاتمه داد.

ماجانی‌ها که برای کسب دومین پیروزی فصل خود درخانه بی تابی می‌کرند، در دست دوم نیز ۲۵ بر ۱۷ برنده از زمین مسابقه خارج شدند.

در دست سوم این دیدار، هرچند مسی‌ها تلاش زیادی برای پیروزی از خود نشان دادند وحتی در مقطعی از تیم ماجان پیش گرفته بودند، اما در نهایت اسیر تجربه بازیکنان ملی پوش تیم میزبان قرار گرفتند و در نهایت نتیجه این دست را ۲۵ بر ۲۲ واگذار کردند.

در این مسابقه که ۱۱۰ تماشاگر داشت و ۸۵ دقیقه طول کشید، تیم ماجان یک کارت زرد تاخیر دریافت کرد.

شاگردان " لی دوهی" در تیم ماجان مازندران در هفته نخست مسابقات لیگ برتر والیبال زنان ایران باشگاه‌های کشور نیز با نتیجه ۳ برصفر برابر میهمان خود تیم کلینیک دکتر فرهاد قزوین صحاب پیروزی شده بودند.

تیم ماجان مازندران امسال نقشی فراتر از یک تیم باشگاهی دارد؛ چراکه با هدایت لی دو هی سرمربی تیم‌های ملی زنان و با حضور تیم ملی زیر ۱۸ سال وارد لیگ شده است

این حضور نتیجه همکاری فدراسیون والیبال و مجموعه ماجان در راستای ساخت نسل آینده والیبال زنان ایران است و سرمربی کره‌ای آن را پروژه‌ای بلندمدت برای ساخت شاکله تیم ملی بزرگسالان آینده می‌داند.