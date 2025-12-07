به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل اموال تملیکی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در ۸ ماه گذشته ۳۵۷ پرونده در زمینه قاچاق، قضائی و متروکه در استان تشکیل شده که عمده کالا‌های قاچاق شامل پوشاک، پارچه، لوازم خانگی و لوازم یدکی بوده است.

محمد مرادقلی افزود: مجموع فروش پرونده‌های تشکیل شده بیش از ۲۶ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: ارزش پرونده‌های تعیین تکلیف شده در عملیات غیرفروش نیز بیش از ۴۹ میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل اموال تملیکی استان افزود: عایدی حاصل از فروش این اموال به خزانه دولت واریز می‌شود.

مرادقلی گفت: همچنین کالا‌هایی از جمله پوشاک و اسباب بازی به مبلغ بیش از ۱۵۷ میلیون تومان و پوشاک و کفش به ارزش بیش از ۸۷ میلیون تومان به جامعه تحت پوشش بهزیستی استان در ماه جاری تحویل شده است.

وی افزود: همچنین پوشاک و کفش به ارزش بیش از ۵۳۳ میلیون تومان برای استفاده جامعه هدف محرومیت زدایی سپاه در دست واگذاری است.