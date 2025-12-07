افزایش ۲۵۰ درصدی فروش اموال تملیکی در خراسان جنوبی
فروش اموال تملیکی در استان تا پایان آبان ماه در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش ۲۵۰ درصدی داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
مدیرکل اموال تملیکی استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در ۸ ماه گذشته ۳۵۷ پرونده در زمینه قاچاق، قضائی و متروکه در استان تشکیل شده که عمده کالاهای قاچاق شامل پوشاک، پارچه، لوازم خانگی و لوازم یدکی بوده است.
محمد مرادقلی افزود: مجموع فروش پروندههای تشکیل شده بیش از ۲۶ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی گفت: ارزش پروندههای تعیین تکلیف شده در عملیات غیرفروش نیز بیش از ۴۹ میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل اموال تملیکی استان افزود: عایدی حاصل از فروش این اموال به خزانه دولت واریز میشود.
مرادقلی گفت: همچنین کالاهایی از جمله پوشاک و اسباب بازی به مبلغ بیش از ۱۵۷ میلیون تومان و پوشاک و کفش به ارزش بیش از ۸۷ میلیون تومان به جامعه تحت پوشش بهزیستی استان در ماه جاری تحویل شده است.
وی افزود: همچنین پوشاک و کفش به ارزش بیش از ۵۳۳ میلیون تومان برای استفاده جامعه هدف محرومیت زدایی سپاه در دست واگذاری است.