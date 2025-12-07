همایش علویان؛ تاریخ، فرهنگ و سیاست در راستای تبیین شکل گیری نخستین حکومت شیعی به پایتختی کهن شهر آمل با حضور محققان ملی و بین المللی و کارشناسان این حوزه در شهرستان آمل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در این همایش که در موسسه آموزش عالی امام حسن عسگری (ع) آمل برگزار شد، سخنرانان درباره سه موضوع تاریخ و علل شکل گیری، تاثیرات حکومت علویان در فرهنگ و سیاست را بررسی و ابعاد بیشتری از پایتختی حکومت علویان برای نخستین بار درشهر آمل را ارائه کردند.

امام جمعه آمل در خصوص برگزاری این همایش گفت: در تاریخ فکر و اندیشه سیاسی و فرهنگی شیعه با جریان‌های زیادی مواجهه هستیم که نگاهی به تاریخ فکر و اندیشه در این بخش داشته باشیم، بسیار از موضوعات و شبهات کاملا روشن خواهد شد.

حجت الاسلام ابراهیم یعقوبیان افزود: ضرورت برگزاری این همایش در شهرستان آمل، پاسخ دادن به بسیاری از این شبهات در حوزه حکومت دینی و شیعی و حکومت اسلامی و کارآمدی آن بوده است.

وی ادامه داد، اگر بخواهیم به بسیاری از این شبهات پاسخ بدهیم باید نگاه به تاریخ و گذشته خودمان داشته باشیم واندیشه‌های علمای بزرگ شیعه را با دقت مطالعه کنیم.

امام جمعه آمل با تاکید بر اینکه تداوم برگزاری همایشی‌هایی از این دست، فرصتی برای نگاه به گذشته بسیار نورانی خودمان در حوزه اندیشه‌های سیاسی، فرهنگی وتاریخی است، تصریح کرد: برگزاری این همایش‌ها با حضور افراد متخصص، آگاه و تاریخ شناس، باعث خواهد شد تا بسیاری از گره‌های فکری در این حوزه باز و دریچه‌ای جدید به حقایق برای همه مشخص شود.

حجت الاسلام یعقوبیان ابراز امیدواری کرد: با برگزاری همایش‌های دیگری در آینده در سطح ملی و حتی بین المللی و جهانی در شهرستان آمل، نظام اندیشه‌ای نسل جوان جامعه را نیز درراستای شناخت بیشتر تاثیرات حکومت علویان در دیار طبرستان به پایتختی شهرستان آمل منجر شود.