پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان نسبت به بارش باران و وزش باد شدید موقت در نقاط مختلف استان، هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روحالله زاهدی گفت: طی ساعاتی از یکشنبه شب تا پایان هفته جاری بخصوص در روز چهارشنبه سامانه جدید فعال است.
او افزود: بارش باران در برخی نقاط، احتمال رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید لحظهای، پدیده مه اواخر هفته، بارش باران و برف در نقاط مختلف استان بویژه در نیمه غربی و جنوبی استان پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان زمان شروع فعالیت سامانه را از صبح دوشنبه تا اواخر جمعه بیان کرد و گفت: نوع مخاطره بارش باران، احتمال رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف و مه آلودگی است.
زاهدی اثر مخاطره بارشها را لغزندگی جادهها بویژه در گردنههای کوهستانی، آب گرفتگی معابر، مهگرفتگی، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقت و خسارت به سازههای موقت محصولات و ماشین آلات کشاورزی بیان کرد.
او نسبت به پرهیز از سفرهای غیرضروری بویژه در گردنهها، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی بویژه در نواحی سردسیر، خودداری از فعالیتهای کوهنوردی، پرهیز از فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعت گردی و ورزشهای هوایی هشدار داد.
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان تاکید کرد: نیروهای امدادی، راهداری و شهرداریها آمادگی لازم را داشته باشند و عشایر و دامداران از تردد در ارتفاعات و حاشیه مسیلها خودداری کنند.