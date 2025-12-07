کارشناس اداره کل هواشناسی همدان نسبت به بارش باران و وزش باد شدید موقت در نقاط مختلف استان، هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح‌الله زاهدی گفت: طی ساعاتی از یکشنبه شب تا پایان هفته جاری بخصوص در روز چهارشنبه سامانه جدید فعال است.

او افزود: بارش باران در برخی نقاط، احتمال رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید لحظه‌ای، پدیده مه اواخر هفته، بارش باران و برف در نقاط مختلف استان بویژه در نیمه غربی و جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان زمان شروع فعالیت سامانه را از صبح دوشنبه تا اواخر جمعه بیان کرد و گفت: نوع مخاطره بارش باران، احتمال رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف و مه آلودگی است.

زاهدی اثر مخاطره بارش‌ها را لغزندگی جاده‌ها بویژه در گردنه‌های کوهستانی، آب گرفتگی معابر، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقت و خسارت به سازه‌های موقت محصولات و ماشین آلات کشاورزی بیان کرد.

او نسبت به پرهیز از سفر‌های غیرضروری بویژه در گردنه‌ها، مجهز بودن خودرو‌ها به وسایل زمستانی و سوخت کافی بویژه در نواحی سردسیر، خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی، پرهیز از فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت گردی و ورزش‌های هوایی هشدار داد.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان تاکید کرد: نیرو‌های امدادی، راهداری و شهرداری‌ها آمادگی لازم را داشته باشند و عشایر و دامداران از تردد در ارتفاعات و حاشیه مسیل‌ها خودداری کنند.