آمادگی برای برگزاری کلاسهای غیرحضوری به دلیل شیوع آنفولانزا
آموزش و پرورش مازندران برای برگزاری کلاسهای غیرحضوری به دلیل شیوع آنفولانزا آمادگی کامل دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در جلسه شورای معاونین گفت: تمامی اقدامات لازم برای برگزاری کلاسهای غیرحضوری با هدف پیشگیری از شیوع آنفولانزا فراهم شده است.
فریدون کلبادی نژاد با تأکید بر اولویت مطلق سلامت دانشآموزان، افزود: پیش از هر چیز، حفظ سلامتی همه دانشآموزان و کادر آموزشی برای ما یک تعهد جدی است
او با بیان آمادگی کامل آموزش و پرورش استان برای استمرار فرآیند یاددهی یادگیری افزود: تداوم آموزش در شرایط کنونی در دستور کار قرار دارد و تمامی زیرساختهای لازم برای ارائه آموزشهای غیرحضوری مهیا شده است.