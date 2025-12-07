پخش زنده
نهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با حضور معاون وزیر نفت در عسلویه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز بوشهر؛ در این دوره از نمایشگاه ۱۵۰ شرکت داخلی، پتروشیمیهای منطقه پارس و بیش از ۱۰۰ شرکت دانشبنیان و فناور آخرین محصولات، تجهیزات و دستاوردهای خود را در حوزههای مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی عرضه کردهاند.
رویدادی که با تمرکز بر تقویت توان داخلی، توسعه همکاریهای فناورانه، ایجاد زنجیره تأمین پایدار و حمایت از شرکتهای دانشبنیان تا ۱۹ آذرماه همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۷ پذیرای بازدیدکنندگان است.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد گفت: عسلویه بهعنوان قلب تپنده صنعت انرژی کشور، آماده میزبانی از رویدادی است که نقش تعیینکنندهای در تقویت زنجیره تأمین داخلی، توسعه همکاریهای صنعتی و نمایش توانمندیهای ملی دارد.
سخاوت اسدی افزود: قرار گرفتن نمایشگاه در کنار قلب عملیات پارس جنوبی، فرصتی کمنظیر برای ارتباط مستقیم میان واحدهای بهرهبردار با سازندگان داخلی و شرکتهای دانشبنیان ایجاد کرده است.
وی حضور شرکتهای توانمند داخلی را عامل مهمی در افزایش ظرفیت و خودکفایی صنعت ملی برشمرد.
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر هم گفت: ۱۵۰ شرکت در این رویداد، از سراسر کشور، تازهترین محصولات و توانمندیهای خود را برای بومیسازی تجهیزات راهبردی صنعت نفت ارائه کردهاند.
رحمان دشتی بیان کرد: این نمایشگاه با هدف تقویت توان داخلی و توسعه همکاریهای فناورانه برگزار شده است.
وی گفت: حضور پرشمار شرکتهای دانشبنیان نشاندهنده بلوغ فناوری و توان داخلی در تأمین نیازهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.
وی تاکید کرد:شرکتهای فناور امروز میتوانند بسیاری از تجهیزات حیاتی این صنعت را بهصورت کاملاً داخلی تولید کنند.