\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0641\u0627\u0631\u0633\u060c\u0628\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639\u0627\u062a \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632 \u06af\u0641\u062a : \u0628\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u0647\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631\u0627\u06a9 \u0628\u0647\u200c\u062f\u0644\u06cc\u0644 \u062a\u0639\u0645\u06cc\u0631\u0627\u062a \u062e\u0637 \u0628\u0631\u0642 \u0648 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u062d\u0641\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u0628\u0647\u200c\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0628\u0633\u062a\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0648\u06cc \u0639\u0648\u0627\u0645\u0644 \u0641\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0633\u0631\u06cc\u0639 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0646\u062f \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a\u060c\u00a0 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u0633\u062a\u0645\u0631 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0628\u0631\u0633\u062f \u0648 \u0628\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u067e\u0630\u06cc\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0648 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a\u200c\u062f\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0