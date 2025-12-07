استاندار گیلان گفت: مشکلات واحد‌های تولیدی باید با جدیت و سرعت بیشتری برطرف شود تا شرایط افزایش تولید، اشتغال و تقویت انگیزه سرمایه‌گذاران در استان فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در دوازدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان که در محل استانداری برگزار شد، مشکلات ۱۴ واحد اقتصادی و تولیدی در حوزه‌های مختلف بررسی و بخش مهمی از آن‌ها تعیین تکلیف شد.

استاندار گیلان در این جلسه با اشاره به اینکه عمده مشکلات مطرح شده از سوی این واحد‌ها مربوط به کمبود یا ناپایداری زیرساخت‌های برق و تأمین خدمات شهرک‌های صنعتی است، گفت: تأمین زیرساخت مطمئن، خط مقدم حمایت از تولید است و اگر این بخش تقویت شود، بسیاری از موانع سرمایه‌گذاری برطرف خواهد شد.

هادی حق شناس افزود: دستگاه‌های اجرایی موظفند با هماهنگی کامل و اقدام به موقع، زمینه فعالیت بی‌وقفه واحد‌های تولیدی را فراهم کنند، زیرا رونق تولید و تثبیت اشتغال، یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های توسعه‌ای استان است.

وی همچنین از برطرف شدن مشکلات مربوط به تقسیط تسهیلات بانکی، رفع چالش‌های گمرکی در واردات مواد اولیه و برخی موانع اداری این واحد‌های تولیدی خبر داد و گفت: نتایج نشست‌های این کارگروه باید سبب رونق تولید در واحد‌های صنعتی استان شود و فعالان اقتصادی ببینند که کارگروه رفع موانع تولید فقط یک عنوان نیست، بلکه نهادی اجرایی و اثرگذار است.

استاندار گیلان گفت: با استمرار این روند و هم‌افزایی دستگاه‌ها، می‌توان بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی را در کوتاه‌ترین زمان رفع و مسیر توسعه صنعتی استان را هموار کرد.