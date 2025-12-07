مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در همدان، جان زن ۷۰ ساله را گرفت و مرد ۸۰ ساله پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: به محض گزارش حادثه به واحد ارتباطات و کنترل عملیات، یک دستگاه آمبولانس به همراه تیم‌های درمانی اورژانس به محل اعزام و اقدامات درمانی انجام شد.

داود گمار افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۶ نفر در استان همدان دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدند که ۶ نفر از آنان جان خود را از دست دادند.

او تاکید کرد: برای پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن باید از استفاده از وسایل گرمایشی در محیط‌های بسته با تهویه خطرناک خودداری کرد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی همدان تصریح کرد: بخاری‌ها، آبگرمکن‌ها و دودکش‌ها باید به طور منظم توسط افراد متخصص بررسی شوند.

گمار گفت: سردرد، سرگیجه، تهوع و ضعف می‌تواند نشانه مسمومیت باشد بنابراین باید در این شرایط سریع محیط را ترک کرده و به هوای آزاد رفت.