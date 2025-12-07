پخش زنده
یکی از قدیمیترین مشکلات حقوقی و ثبتی دانشگاه ایلام که بیش از ۵۴ سال حلنشده باقی مانده بود، با پیگیری و دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جریان سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان ایلام در تاریخ سهشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست پیگیری مصوبات سفر به استان ایلام گفت: در حالیکه تا پیش از این و در نتیجه اقدامات ثبتی صورت گرفته، برای ۹۰ هکتار از اراضی دانشگاه ایلام سند صادر شده بود، در جریان سفر هیئت عالی قضایی به این استان، پیگیریهای لازم برای تثبیت ۱۱۰ هکتار اراضی باقیمانده دانشگاه نیز نتیجه داد و به زودی سند ۲۰۰ هکتاری دانشگاه ایلام، تحویل داده خواهد شد.
حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز با ارسال نامهای به رئیس قوه قضائیه از مساعدتهای دستگاه قضائی برای مستندسازی زمینهای دانشگاه ایلام تشکر و قدردانی کرد.
همایون مرادنژادی، رئیس دانشگاه ایلام با تشریح جزئیات این موضوع گفت: پیش از سفر رئیس قوه قضائیه به استان ایلام، در جلسه هماهنگی سفر و حضور رئیس دستگاه قضائی در نشست دانشجویی، در جلسهای که با حضور مسئولان قضائی برگزار شد، مسئله مشکل اراضی دانشگاه را مطرح کردم.
مشکل ۵۴ ساله مستندسازی زمینهای دانشگاه، خواسته دیرین دانشگاه بود. مشکل موجود، وضعیت مشاعی و بلاتکلیف اراضی پلاک ۱۱۷۳ بانگنجاب (مکان فعلی دانشگاه ایلام) بود که بخشی از آن در سال ۱۳۵۶ توسط دانشگاه خریداری شده، اما به دلیل مشاع بودن و وجود مالکین دارای سند که حاضر به فروش سهم خود نبودند، طی پنج دهه امکان صدور سند رسمی و اجرای طرحهای توسعهای فراهم نشده بود.
رئیس دانشگاه توضیح داد که مشاع بودن ملک و وجود سهم مجهولالمالک باعث شده بود دانشگاه نتواند حتی برای پروژههای ضروری همچون ساخت مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان اقدامی انجام دهد.
مرادنژادی افزود: پس از ارائه توضیحات در همان جلسه با حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس ثبت استان و رئیسکل دادگستری ایلام تماس گرفته و تأکید شد که حل مشکل مستندسازی اراضی دانشگاه مهمترین مطالبه ریاست قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: پس از استقرار تیم سازمان ثبت استان در دانشگاه و بررسی موضوع، امکان صدور سند تکبرگ زمینهای مشاعی مطرح شد، اما این روش مشکل اصلی دانشگاه در اجرای طرحهای توسعهای را حل نمیکرد. به دنبال این موضوع، مسئله مجدداً در سطح ملی بررسی و با تدبیر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، راهکار مبتنی بر گواهی ماده ۱۲۳ قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات مرتبط پیشنهاد شد.
رئیس دانشگاه ایلام گفت: در نتیجه این پیگیریها، در مرحله نخست دو فقره سند تکبرگ به مساحت ۹۰ هکتار در تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۴ و با استفاده از مقرره یادشده صادر شد. در مرحله دوم نیز با هماهنگی سازمان ثبت و وزارت اقتصاد، ۱۳ فقره سند دیگر به مساحت ۱۱۰ هکتار طی تنها یک روز و همزمان با حضور رئیس قوه قضائیه در ایلام صادر شد.
وی افزود: به این ترتیب، در مجموع ۱۵ فقره سند مالکیت به مساحت حدود ۲۰۰ هکتار ظرف مدت کوتاهی برای دانشگاه ایلام صادر شد و معضل ۵۴ ساله مالکیت اراضی دانشگاه که در دورههای مختلف مدیریتی حل نشده بود، در کمتر از یک ماه به نتیجه رسید.
رئیس دانشگاه ایلام با قدردانی از تلاشهای رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت استان ایلام و دادگستری استان گفت: بدون تردید تلاشهای دلسوزانه رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منجر به تحقق این امر شد. این اقدام زمینهساز آغاز پروژههای عمرانی و طرحهای رفاهی از جمله مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان است و رضایتمندی دانشگاهیان را به همراه خواهد داشت.