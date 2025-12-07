به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صناعی پتروشیمی در آیین آغاز به کار نهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در عسلویه، با تأکید بر اهمیت تقویت فرهنگ ساخت داخل اظهار داشت: احیای باور به توان ایرانی و حمایت از تولید ملی، مهم‌ترین نیاز امروز کشور است و در همین راستا داخلی‌سازی تجهیزات را یکی از اولویت‌های راهبردی صنعت پتروشیمی برشمرد.

عباس زاده با بیان اینکه ارزش کالای ساخت ایران در میان برخی جوانان و دانش‌آموزان بدلیل تبلیغات مخرب تضعیف شده است افزود: کالا‌های ساخت داخل پشتوانه عظیمی از تلاش، اشتغال و دانش نیروی کار کشور را در خود دارد.

وی گفت: تا زمانی که فرهنگ مصرف کالای ایرانی در جامعه نهادینه نشود، صرف چند بخشنامه نمی‌تواند مردم را نسبت به تولید داخل متقاعد کند.

عباس زاده همچنین به نقش نمایشگاه‌ها و بازدید‌های دانش‌آموزی و دانشجویی از مجتمع‌های پتروشیمی در افزایش خودباوری و اعتماد ملی اشاره کرد و گفت: بازدید مستقیم از صنعت و مشاهده تلاش متخصصان ایرانی، سهم قابل توجهی در تقویت اعتماد به نفس و باور ملی دارد و باید ادامه یابد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به ارزش بازار تجهیزات خارجی صنعت پتروشیمی افزود: سالانه حدود ۲ میلیارد دلار تجهیزات خارجی خریداری می‌شود، در حالی که این بازار می‌تواند سهم عمده‌ای برای شرکت‌های داخلی داشته باشد.

عباس‌زاده درباره توسعه دانش فنی داخلی گفت: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مالک کامل دانش فنی زنجیره تولید متانول تا پلی‌پروپیلن است و این موضوع به سازندگان داخلی امکان تولید تجهیزات خاص این فرایند را می‌دهد.

وی همچنین به داخلی‌سازی موفق تجهیزات در طرح‌های برخی از شرکت‌های پتروشیمی اشاره کرد و افزود: برای نخستین‌بار اینترنال‌های راکتور و بخش عمده‌ای از تجهیزات ثابت در کشور ساخته می‌شود و در برخی پروژه‌ها میزان ساخت داخل به بیش از ۸۵ درصد رسیده است.

معاون وزیر نفت گفت: در حوزه تجهیزات دوار مانند کمپرسور‌ها و پمپ‌ها نیز پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده و به‌ویژه در پمپ‌های فرآیندی موفقیت‌های قابل توجهی رخ داده است.