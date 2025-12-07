کشاورز نیک‌اندیش روستای میاندهی شهرستان مه‌ولات در اقدامی خداپسندانه، ۷۰ اصله درخت پسته را وقف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) مه ولات گفت: آقای «مصطفی علیزاده» ۷۰ اصله درخت پسته به همراه یک ساعت آب از چاه موتور را تحت عنوان زکات مستحبی به مرکز نیکوکاری و کمیته امداد اهدا کرد تا درآمد حاصل از آن صرف حمایت از خانواده‌های نیازمند روستای میاندهی و شهرستان مه‌ولات شود.

عباس بازیار افزود: درختان اهدایی که امروز به مرحله تولید رسیده‌اند، نمادی از پیوند «کار، ایمان و انسانیت» هستند؛ اقدامی که نه‌تنها امروز، بلکه سال‌ها ثمره آن بر سفره نیازمندان خواهد نشست.

او ادامه داد: همچنین طبق اعلام این خیّر، همه امور مربوط به نگهداری، آبیاری و برداشت محصول همچنان با همت همان کشاورز نیکوکار انجام می‌شود تا این چرخه خیر مستمر و پایدار باقی بماند.

بازیار گفت: این حرکت ارزشمند، جلوه‌ای روشن از روحیه نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی در جامعه روستایی است و نشان می‌دهد که با دستانی ساده، می‌توان ریشه‌های امید را در دل خانواده‌های نیازمند محکم‌تر کرد.