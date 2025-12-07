پخش زنده
ارسلان زارع گفت: حمایت از سرمایهگذاریهای دانشمحور و تقویت زنجیره تولید، از اولویتهای راهبردی استان بوشهر به منظور دستیابی به توسعه پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر در آیین گشایش نمایشگاه تخصصی ساخت داخل صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در عسلویه اظهار داشت: استان بوشهر و شهرستان عسلویه بهعنوان پایتخت انرژی ایران، بار دیگر میزبان رویدادی تخصصی است که فرصتی ارزشمند برای توسعه همکاریهای فناورانه و حمایت از شرکتهای داخلی، دانشبنیان و نوآور به شمار میرود و میتواند توانمندیهای ملی را در حوزه صنایع انرژی تقویت کند.
زارع با اشاره به ظرفیتهای فنی و صنعتی شرکتهای فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی افزود: اگر حلقههای مختلف فعالیتها به صورت صحیح و منظم به یکدیگر متصل شوند، ساختاری کاملتر و کارآمدتر شکل میگیرد که نتیجه آن تولید محصولات با کیفیت و مطابق استانداردهای روز دنیا خواهد بود.
وی معرفی دستاوردهای داخلی را ضرورتی مهم دانست و ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه فرصتی مناسب برای معرفی محصولات و توانمندیهای سازندگان داخلی، تقویت زنجیره تأمین بومی و ارتقای سطح خودکفایی در حوزههای صنعتی و فناوری است.
زارع با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم میان واحدهای بهرهبردار و شرکتهای دانشبنیان گفت: این نمایشگاه بستر مناسبی برای تعامل و تبادل تجربیات میان واحدهای بهرهبردار، سازندگان داخلی و شرکتهای فناور به منظور ارتقای سطح فعالیتها و افزایش بهرهوری در صنعت انرژی فراهم کرده است.