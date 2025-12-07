ساخت ۲۰ کلاس درس در ادامه نهضت ساخت یک‌هزار کلاس درس، شامل سه مدرسه چهار کلاسه و یک مدرسه هشت کلاسه در جنوب سیستان و بلوچستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، گفت: ساخت این مدارس در روستای وشنام مریدبخش مرکزی چابهار، روستای دنگری بخش تلنگ قصرقند و شهر نگور شهرستان دشتیاری آغاز شده است.

محمدسعید اربابی با اشاره به اولویت قرار دادن توسعه عدالت در فضا‌ها و تجهیزات آموزشی در برنامه‌های سازمان منطقه آزاد چابهار، افزود: اجرای این طرح‌ها با هدف ایجاد عدالت آموزشی و کاهش محرومیت‌ها دنبال می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت مقاوم‌سازی و نوسازی مدارس در مناطق کم‌برخوردار، افزود: جنوب سیستان و بلوچستان به دلیل پراکندگی روستا‌ها و شرایط اقلیمی ویژه، نیازمند فضا‌های آموزشی ایمن و استاندارد است و سازمان منطقه آزاد چابهار تلاش دارد این کمبود‌ها را با سرعت بیشتری برطرف کند.