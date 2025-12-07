پخش زنده
فناوران شرکتی دانشبنیان، دستگاه پیشرفته مبتنی بر فناوری ترکیبی پلاسما، نانو و کاتالیست را تولید کردند که بدون فیلتر قادر است بیش از ۹۵ درصد آلایندههای گازی را در صنایع مختلف حذف و آنها را به مواد بیخطر تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید عبدالرسول موسوی، مدیر عامل این شرکت درباره حوزه فعالیت این شرکت اظهار کرد: فعالیت اصلی تحقیقاتی این شرکت ساخت دستگاههای حذف دود و گازهای آلاینده صنایع است. این دستگاهها قادرند گازهای آلاینده صنایع بزرگ را گرفته و به گازهای بیاثر تبدیل کنند. برای مثال گازهای خروجی صنعتی که شامل اکسیژنهای نیتروژندار (NOx) هستند، به نیتروژن و در نهایت ترکیباتی مانند آب یا ذرات جامد تبدیل میشوند.
موسوی افزود: جداسازی گازهای آلاینده در این دستگاه به گونهای است که پس از فرآیند حذف، گازها به گونهای استحصال میشوند که به یک ارزش افزوده جدید تبدیل میشود.
مدیر عامل این شرکت دانشبنیان از کاربردی شدن این فناوری در صنایع خبر داد و اعلام کرد: تا کنون با صنایع متعددی همکاری داشتهایم که از آن جمله میتوان به صنایع پلیمرسازی، لاستیکسازی، پارچهبافی و صنعت نفت اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه اخیراً وارد همکاری با نیروگاهها نیز شدهایم، افزود: این دستگاهها در خروجی دود صنایع نصب میشوند و گازهای آلاینده را به اکسیژن یا ماده جامد، آب یا گازهای بیاثر تبدیل میکنند. با بهرهبرداری از این دستگاه موادی که پیشتر خطرناک بودند، اکنون به شکل قابل قبول و ایمن در میآیند.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان افزود: اکثر کارخانههایی که با آنها کار کردهایم در استان اصفهان مستقر هستند و در تهران نیز کارخانههای متعددی را پوشش دادهایم. حداقل چهار کارخانه صنعتی داریم که دستگاه ما در آنها نصب شده و توانستهایم بیش از ۹۵ درصد آلایندههای خروجیشان را حذف کنیم.
موسوی تصریح کرد: این فناوری تنها مخصوص گازهای آلاینده است. منظور از گازهای آلاینده، همان گازهای ناشی از دودهای کارخانهای است و این فناوری برای بوهای معمولی یا آلودگیهای ناشی از مواد غذایی یا موارد مشابه کاربرد ندارد.
مدیرعامل این شرکت اعلام کرد: ما تنها تولید کننده این دستگاه در کشور هستیم و نمونه مشابه خارجی آن ساخت کشور آلمان است و ما برای اولین بار این فناوری را بدون استفاده از فیلتر طراحی و تولید کردیم.
موسوی، تفاوت اصلی نمونه ایرانی این دستگاه با محصولات رقبا را عدم استفاده از فیلتر عنوان کرد و ادامه داد: این دستگاه امکان جداسازی گازها به صورت اتمی را فراهم آورده است. این فناوری که در سال ۱۴۰۱ تولید شد، ترکیبی از پلاسما، کاتالیست و فانکشن ژنراتور است.
موسوی گفت: طراحی دستگاه بر اساس نوع گازهای آلاینده انجام شده و کاملاً مطابق با نوع گازها سفارشی میشود.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان با اشاره به استفاده از فناوری نانو در این دستگاه، جزء نانویی این دستگاه را کاتالیست و کوتینگ (پوشش) روی رآکتور ذکر کرد و یادآور شد: ظرفیت هر رآکتور برای حذف آلایندهها حدود ۵ هزار مترمکعب دود در ساعت است و برای حجمهای بیشتر نیز دستگاههایی طراحی شدهاند.
موسوی اضافه کرد: ظرفیتهای بالاتر تا ۵۰ هزار مترمکعب بر ساعت نیز امکانپذیر است و قادر به حذف گازهای آلاینده در این مقیاس است.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان به تعداد و نوع گازهای آلاینده اشاره کرد و گفت: ترکیبات آلاینده در صنایع مختلف مثل NOx متفاوت هستند و در بازههای زمانی مختلف تغییر میکنند و رقم ثابتی برای آنها وجود ندارد.
وی تاکید کرد: به طور کلی توانستهایم بیش از ۹۵ درصد آلایندههای گازی را حذف کنیم.