پخش زنده
امروز: -
مسئولان شهرستان خوروبیابانک با خانواده شهیدان حمیدرضا ایزدی و احمد رشیدی دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ حجتالاسلام محمد حسین رمضانی امام جمعه خوروبیابانک در این دیدار با بیان اینکه خانوادههای معظم شهدا سرمایههای معنوی جامعه و مایه برکت نظام هستند، گفت: امنیت، آرامش و پیشرفت امروز کشور مرهون خون پاک شهداست و تکریم مادران شهدا ادای دین به بزرگترین داشتههای انقلاب اسلامی است.
علی اصغر ایرجی فرماندار خوروبیابانک نیز در این دیدار با تجلیل از صبر و استقامت خانواده شهیدان گفت: شهدا با ایثار و فداکاری خود مسیر عزت و استقلال کشور را روشن کردند و خدمت به خانوادههای آنان وظیفهای همیشگی برای مسئولان است.
شهیدان حمیدرضا ایزدی سال ۶۵ در ۱۹ سالگی در منطقه خلیج فارس اسکله الامیه و احمد رشیدی بهمن سال۶۱ در ۲۴ سالگی در محور سنندج - قروه به شهادت رسیدند.
شهرستان خوروبیابانک ۱۲۰ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.