رئیس گروه فرهنگسازی و مدیریت انرژی ساتبا گفت: در آستانه سالگرد آغاز بکار تابلوی گواهی صرفه جویی برق در بورس انرژی، میزان صدور گواهی صرفه جویی انرژی محقق شده برای سرمایه گذاران و فعالان در حوزه بهره وری انرژی، از مرز ۱۰۰ میلیون کیلووات ساعت عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، هومن صادقی، علت شکل گیری تابلوی گواهی صرفه جویی برق در بورس انرژی را تشریح و اظهار کرد: با وجود تدوین قوانین مختلف در حوزه اصلاح الگوی مصرف و افزایش کارایی انرژی در دهه‌های گذشته در کشور، بدلیل نبود توجیه اقتصادی اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی بعنوان موتور محرک، این قوانین یا به مرحله اجراء در نمی‌آمد یا دیر زمانی نمی‌گذشت که این قوانین اثربخشی خود را از دست بدهند و تاثیر ملموسی بر وضعیت بدمصرفی در کشور نداشته باشند، به گونه‌ای که در طول سه دهه گذشته با وجودی که در دنیا شاخص شدت مصرف انرژی ۳۵ درصد کاهش یافته است، این شاخص در کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه ۷۵ درصد نیز افزایش داشته باشد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، نظام حکمرانی کشور تصمیم گرفت براساس ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، مبتنی بر بازار موثرترین ابزار بهینه سازی، یعنی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست ایجاد شود؛ در آذرماه سال گذشته با افتتاح تابلوی گواهی صرفه‌جویی برق، فضایی برای خرید و فروش گواهی بهینه سازی انرژی و محیط زیست، ایجاد شد که گام بزرگی در پیشبرد عملی اهداف کشور در بخش بهینه سازی برق محسوب می‌شود.

وی به مزایای تابلوی گواهی صرفه جویی برق اشاره و خاطرنشان کرد: در این مدت کوتاهی که از راه اندازی تابلوی گواهی صرفه جویی برق در بورس انرژی گذشته است، بخش‌های مختلف مصرف کننده انرژی از جمله بخش سیستم‌های سرمایشی و روشنایی ساختمان، صنایع، روشنایی معابر، کشاورزی و ... را وادار به تغییر مسیر و اصلاح ساختاری مصرف انرژی کرده است؛ هرچند در حال حاضر در ابتدای این مسیر قرار داریم، اما با بررسی نتایج همین مدت کوتاه به ادامه مسیر بسیار امیدوار هستیم.

رئیس گروه فرهنگسازی و مدیریت انرژی ساتبا با بیان اینکه با حمایت همه جانبه حاکمیت و دولت و با عزمی راسخ و اقدامی جهادی میزان رشد انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از مجموع سه دهه گذشته در کشور توسعه یافته و هر هفته شاهد افتتاح طرح‌های تجدیدپذیر کوچک و بزرگ در اقصی نقاط کشور هستیم، ابراز امیدواری کرد، با حمایت و اجرای این تجربه در حوزه بهره وری انرژی و استفاده از بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست می‌توان بخش بزرگی از ناترازی انرژی و بدمصرفی و آلودگی‌های زیست محیطی را برای همیشه برطرف کرد.