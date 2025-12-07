از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه، ۳۶۷ مورد عملیات پایش و رصد توزیع کود‌های کشاورزی در استان همدان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: کارشناسان این شرکت، همه مراحل را از زمان بارگیری در مبادی تولید و انبار‌ها تا رسیدن نهاده‌ها به دست مصرف‌کننده نهایی رصد کرده‌اند.

بهروز الیاسی افزود: پایش مستمر مانع از هرگونه انحراف در مسیر توزیع شده و امکان رصد دقیق موجودی‌ها و تخصیص‌ها را فراهم کرده است.

او اهداف اجرای عملیات پایش را اطمینان از دسترسی کشاورزان به نهاده‌های استاندارد دانست و گفت: با اجرای عملیات پایش، کود‌های یارانه‌ای به‌طور مستقیم و بدون واسطه‌های غیرمجاز در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است.