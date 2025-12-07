به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، داود گودرزی در بازدید از روند احداث فاز دوم بوستان بزرگ روددره فرحزاد گفت: فاز دوم این تفرجگاه با وسعت حدود ۵۳ هکتار، از محدوده آبشار تا بوستان نهج‌البلاغه امتداد دارد و یکی از مهم‌ترین طرح‌های طبیعت‌محور در غرب پایتخت به شمار می‌رود.

گودرزی با بیان اینکه در محدوده اجرای طرح، دو درخت چنار ۵۰۰ ساله، یک قنات فعال و یک برکه طبیعی حفظ و در طراحی بوستان ادغام شده است، تصریح کرد: وجود بستر طبیعی روددره سبب شده این محدوده قابلیت آبگیر داشته باشد و این ویژگی در ساختار هیدرولوژیک بوستان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

گودرزی ادامه داد: در بخش‌های مختلف فاز دوم، مسیر پیاده‌روی جنگلی ایجاد شده و ساخت دو پل چوبی در مسیر‌های دسترسی در حال انجام است. همچنین فضا‌های ویژه‌ای همچون برج پرندگان و مجموعه‌ی در حال احداث تپه و میدان‌گاه سنجاب در راستای تقویت تنوع زیستی و ارتقای تجربه بازدیدکنندگان طراحی شده است.

معاون شهردار پایتخت بیان کرد: در ارتفاعات شرقی و غربی بوستان، منظرگاه‌های تماشا ایجاد شده و در جنوب آبشار نیز میدان‌گاه تجمعی برای استفاده شهروندان شکل گرفته است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در طراحی این فاز، دو چشمه طبیعی به همراه دو تصفیه‌خانه پیش‌بینی شده تا نیاز‌های آبی و زیست‌محیطی بوستان تأمین شود، گفت: عملیات کف‌سازی و اجرای طرح کاشت گیاهی نیز با محوریت گونه‌های بومی در حال تکمیل و نصب نیمکت‌ها، سطل‌های زباله و روشنایی‌ها، احداث سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه و استقرار کلبه‌های چوبی از دیگر اقدامات ثبت‌شده در این فاز است.

معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران در پایان با بیان اینکه مرحله دوم طرح بزرگ رود دره فرحزاد دارای سه ورودی اصلی از مسیر‌های آبشار، اناران و خیابان کوهستان است، ادامه داد: برای سهولت مراجعه‌کنندگان، پارکینگ بزرگی نیز در نظر گرفته شده است. همچنین میدان‌گاه کوهستان به عنوان یکی از فضا‌های شاخص این مجموعه در بخش ارتفاعی بوستان جانمایی شده است.