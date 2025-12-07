به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی میر با اشاره به افزایش عمر مخزن و ضرورت پایدارسازی برداشت گاز اظهار داشت: به همین منظور بازطراحی و تعویض کیج شیر کاهنده یکی از چاه‌های سکوی SPD۱۹B با تلاش متخصصان نفت و گاز پارس اجرا شد.

وی به افزایش ۳۰ میلیون فوت‌مکعبی برداشت گاز در سکو‌های ۱۹A و ۱۹B با اجرای این عملیات اشاره کرد و افزود: با جایگزینی کیج شیر کاهنده چاه سکوی ۱۹B و جبران افت فشار، متوسط برداشت روزانه گاز از سکو‌های ۱۹A و ۱۹B پارس جنوبی افزایش یافت.

جانشین مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس بیان کرد: با توجه به انجام موفق این طرح و اهمیت اجرای آن به‌منظور استفاده بهینه از توان تولیدی چاه‌ها، بازطراحی کیج شیر کاهنده برای سایر چاه‌های سکو‌های پارس جنوبی نیز در دستور کار قرار گرفته است.